La definizione e la soluzione di: Un farmaco contro le reazioni allergiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : ANTISTAMINICO

Significato/Curiosità : Un farmaco contro le reazioni allergiche

Reazione avversa a farmaco medicinale; reazione associata all'esposizione per motivi professionali. Ne deriva dunque che anche eventuali reazioni avverse a farmaco conseguenti ad un utilizzo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 gennaio 2022

Altre definizioni con farmaco; contro; reazioni; allergiche; farmaco miracoloso; In generale, un farmaco che libera dalle feci; Un farmaco che accresce l azione della base; Un farmaco del tutto privo di sostanze attive; Punto d incontro tra più strade; Un abile contro figura; Operazione di contro llo; Quello contro l umanità è un odioso abominio; La scienza che studia le reazioni e i composti; Come un materiale che impedisce reazioni chimiche; Lo sono certe reazioni ... in laboratorio; Composto organico che causa reazioni allergiche; Composto organico che causa reazioni allergiche ; Cerca nelle Definizioni