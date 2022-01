La definizione e la soluzione di: Città spagnola di una famosa corsa di tori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PAMPLONA

Significato/Curiosità : Citta spagnola di una famosa corsa di tori

Tauromachia (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) successive di combattimenti con i tori, quali la corrida di tradizione spagnola. Nella civiltà minoica-micenea il toro è una presenza significativa, come testimoniano ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 gennaio 2022

Altre definizioni con città; spagnola; famosa; corsa; tori; città belga sulla Mosa; Una città della Bretagna e una della Bielorussia; Un laziale di città ; città dell Argolide; Catena franco-spagnola ; Inés attrice spagnola ; La regione spagnola con Barcellona; Ex-moneta spagnola ; Località della Bretagna famosa per i cairn; Una famosa Casa di macchine da cucire; Una famosa è Il Cid di Corneille; famosa squadra madrilena; Affannati per la corsa ; È percorsa dall Arno; Tipo di corsa ippica; Una corsa di Montecarlo; Prova motori stica su un lungo percorso accidentato; Hippolyte, stori co e critico letterario francese; Andrew Sean che ha scritto La stori a di un matrimonio; Pianta con proprietà antinfiammatori e; Cerca nelle Definizioni