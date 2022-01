La definizione e la soluzione di: Città belga sulla Mosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : NAMUR

Significato/Curiosità : Citta belga sulla Mosa

Belgio (reindirizzamento da belga) Schelda è veramente il fiume belga per eccellenza, in quanto drena coi suoi affluenti quasi metà del territorio. A sud, la Mosa incide dapprima l'altopiano ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 gennaio 2022

Altre definizioni con città; belga; sulla; mosa; Una città della Bretagna e una della Bielorussia; Un laziale di città ; città dell Argolide; Una città russa sul fiume Kama; Il famoso reporter belga dei fumetti... a metà; Il detective belga interpretato da David Suchet; Vocali scritte in belga ; Il reporter belga dei fumetti con il cagnolino Milù; Attrezzi per discese sulla neve; Signor sulla busta; La quinta sulla scala; L 11 ha portato l uomo sulla Luna; Località della Bretagna famosa per i cairn; Una famosa Casa di macchine da cucire; Una famosa è Il Cid di Corneille; Famosa squadra madrilena; Cerca nelle Definizioni