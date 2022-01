La definizione e la soluzione di: Che lascia sperare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : PROMETTENTE

Significato/Curiosità : Che lascia sperare

Viaggio in Italia (film) ma il disperato ricongiungimento e l'abbraccio finale fra i due lascia sperare in una riconciliazione. Il film vuole essere anche un omaggio alla splendida ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 gennaio 2022

