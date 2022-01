La definizione e la soluzione di: Bianca... come una Via celeste. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LATTEA

Significato/Curiosità : Bianca... come una Via celeste

Via Lattea essa appare nel cielo notturno come una fascia chiara di luce bianca che percorre trasversalmente l'intera volta celeste, dove si addensa un numero di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 gennaio 2022

Altre definizioni con bianca; come; celeste; Uva bianca da tavola; Tratto di terreno sempre imbianca to; Quella bianca non spara; bianca ... è tagliente; Dritto come uno spino; Odorosi come spezie; Divisioni amministrative come l Essex e il Suffolk; Pittore come Ligabue; La celeste dell opera; Creatura celeste ; Si dice del sorgere e del tramontare di un corpo celeste in congiunzione astronomica con il Sole; celeste , incorporea; Cerca nelle Definizioni