La definizione e la soluzione di: Zedong che guidò la Cina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : MAO

Significato/Curiosità : Zedong che guido la Cina

Chiang Kai-shek (sezione Guardiano della Cina) Repubblica di Cina. Chiang guidò la Cina durante la seconda guerra sino-giapponese, nella quale la sua influenza all'interno della Cina si indebolì, ma la sua rilevanza ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 gennaio 2022

