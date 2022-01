La definizione e la soluzione di: Una professionista che si occupa dell assistenza al parto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : OSTETRICA

Significato/CuriositĂ : Una professionista che si occupa dell assistenza al parto

Ostetricia (reindirizzamento da parto ed ostetricia nell'antichità ) L'ostetricia è una branca della scienza medica che si occupa dell'assistenza alla donna durante la gravidanza, il parto ed il puerperio. Essa studia le ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 gennaio 2022

