La definizione e la soluzione di: Lo è una gara svolta in uno stadio coperto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : INDOOR

Significato/Curiosità : Lo e una gara svolta in uno stadio coperto

stadio Olimpico (Roma) lo ultimò nel 1953; all'epoca noto come stadio dei Centomila per via della capienza che si aggirava intorno ai 100.000 posti, fu ribattezzato stadio Olimpico ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 gennaio 2022

