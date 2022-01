La definizione e la soluzione di: Si trovano dagli ottici... non molto veloci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LENTI

Significato/Curiosità : Si trovano dagli ottici... non molto veloci

Apparato visivo (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) quelli che, in precedenza, sono stati chiamati, per comprensione, "scatti veloci". Si potrebbe erroneamente dedurre che le parti periferiche della retina siano ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 gennaio 2022

