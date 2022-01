La definizione e la soluzione di: Tessuto che imita l arazzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GOBELIN

Significato/Curiosità : Tessuto che imita l arazzo

Glossario di tessitura (sezione L) feltro o altri tipi di Tessuto non Tessuto. Angora sigla WA, filato prodotto con il pelo di un coniglio, molto morbido e soffice. arazzo manufatto tessile ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 gennaio 2022

Altre definizioni con tessuto; imita; arazzo; Un tessuto lucido; Sceglie il tessuto con il cliente; Liscio tessuto di cotone; tessuto per cappelli; Maurizio __, grande imita tore; I ciglioni che delimita noi fiumi; È limita ta quella di rigore; Il Vittorio imita to da Crozza; Divenire rubicondi dall imbarazzo ; Li fotografa il paparazzo ; Nell arazzo e nei quadri; Quelle a bruciapelo mettono in imbarazzo ;