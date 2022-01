La definizione e la soluzione di: Sono in carica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : CC

Significato/Curiosità : Sono in carica

carica elettrica La carica elettrica è un tipo di carica fisica, scalare e dotata di segno, responsabile di una delle interazioni fondamentali della materia, l'interazione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 gennaio 2022

Altre definizioni con sono; carica; Ce ne sono di bolognesi; Lo sono certe figure; sono in otto; Lo sono le doti del retore; Due volte in carica ; Donna che occupa una prestigiosa carica ; Si scarica no sui telefoni; Si carica dal molo; Cerca nelle Definizioni