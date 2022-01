La definizione e la soluzione di: Soggetto per arte sacra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MADONNA

Significato/Curiosità : Soggetto per arte sacra

arte sacra Per arte sacra, secondo l'interpretazione di Titus Burckhardt, non si intende qualunque opera artistica che rappresenti un Soggetto religioso, ma più ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 gennaio 2022

Altre definizioni con soggetto; arte; sacra; Il soggetto di un discorso; È soggetto ad allucinazioni; Inquadra il soggetto da fotografare; Un parco divertimenti dedicato a un unico soggetto ; Thomas che parte cipò alla Rivoluzione americana; Parte delle generalità degli antichi romani; Punti di parte nza; Serie di sonde spaziali per l esplorazione di Marte , Venere e Mercurio; Il sacra mento della Chiesa cattolica detto confermazione; Un immagine sacra tipica dell arte bizantina; Il massacra nte selciato di corse ciclistiche; Vi si trova il sacra rio Militare di Oslavia; Cerca nelle Definizioni