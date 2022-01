La definizione e la soluzione di: Society of Petroleum Engineers. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SPE

Significato/Curiosità : Society of Petroleum Engineers

Society of Petroleum Engineers La Society of Petroleum Engineers (SPE) è una associazione professionale, nata negli USA come inizialmente come branca dello "American Institute of Mining ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 gennaio 2022

