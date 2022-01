La definizione e la soluzione di: Scia di traffico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CODA

Significato/Curiosità : Scia di traffico

Scia di condensazione abbandonato, in favore di un sistema di allarme per l'equipaggio nel caso in cui l'aereo si trovi nelle condizioni di generare la Scia. Dalla seconda metà ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 gennaio 2022

Altre definizioni con scia; traffico; Tessuti fruscia mi; C è chi l ha moscia ; Nicolas, marescia llo di Francia; Il pesce più... sguscia rne; Via d intenso traffico ; Sono uguali nel traffico ; Sfreccia nel traffico per dare soccorso medico; Controlla il traffico stradale urbano; Cerca nelle Definizioni