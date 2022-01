La definizione e la soluzione di: Richard, sociologo e critico letterario statunitense. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SENNETT

Significato/Curiosità : Richard, sociologo e critico letterario statunitense

Richard Sennett Richard Sennett (Chicago, 1º gennaio 1943) è un sociologo, critico letterario, scrittore e accademico statunitense che si è occupato soprattutto dei temi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 gennaio 2022

