La definizione e la soluzione di: Recipiente per cucinare la polenta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PAIOLO

Significato/Curiosità : Recipiente per cucinare la polenta

Storia della cucina (sezione La cucina contemporanea) limitato per cucinare fa sostituire i piatti di lunga preparazione tipo polenta, legumi, frattaglie, con fettine di bovino e petti di pollo da cucinare velocemente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 gennaio 2022

Altre definizioni con recipiente; cucinare; polenta; recipiente di vimini; recipiente del lavabo; recipiente con la spina; Un recipiente panciuto; Si può cucinare allo zafferano; Un modo di cucinare il pollo; cucinare a fiamma viva per dorare; Si possono cucinare all uccelletto; Una polenta pasticciata; Così si può servire la polenta ; In Veneto accompagnao spesso la polenta ; Con la polenta in un piatto veneto; Cerca nelle Definizioni