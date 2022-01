La definizione e la soluzione di: Può essere un pittore o uno scultore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ARTISTA

Significato/Curiosità : Puo essere un pittore o uno scultore

Edgar Degas (categoria Scultori francesi) d?'ga]; Parigi, 19 luglio 1834 – Parigi, 27 settembre 1917) è stato un pittore e scultore francese considerato appartenente agli impressionisti. È celebre ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 gennaio 2022

