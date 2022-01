La definizione e la soluzione di: Propellente per razzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BIERGOLO

Significato/Curiosità : Propellente per razzi

Razzo a Propellente liquido Un razzo a Propellente liquido è un endoreattore chimico che impiega propellenti in forma liquida. A seconda del numero di propellenti impiegato, è possibile ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 gennaio 2022

Altre definizioni con propellente; razzi; Un piccolo gruppo razzi ale che conserva propri costumi e propria lingua; La città francese famosa per gli arazzi ; Un terrazzi no con finestra; Un conquistatore e razzi atore norreno medievale; Cerca nelle Definizioni