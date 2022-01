La definizione e la soluzione di: Prefisso che vale metà di esa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : TRI

Significato/Curiosità : Prefisso che vale meta di esa

Nomenclatura chimica (sezione Gli acidi meta-, piro-, orto-) combinano in modi diversi, usiamo i prefissi mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, esa-, epta- a seconda del numero di atomi che entrano a far parte del composto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 gennaio 2022

