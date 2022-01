La definizione e la soluzione di: Piccola apertura nelle mura dei castelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FERITOIA

Significato/Curiosità : Piccola apertura nelle mura dei castelli

Castello costruzione del castello fino al XV secolo, cioè quando l'artiglieria divenne abbastanza potente da sfondare le mura in pietra. Mentre i castelli continuarono ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 gennaio 2022

Altre definizioni con piccola; apertura; nelle; mura; castelli; piccola esibizione musicale; Fondò la piccola Opera della Divina Provvidenza; piccola sbarra; Rappresentazione di una piccola porzione di superficie terrestre; Il premio d apertura quando si gioca a tombola; Un apertura della gonna; Celebre brano di apertura del musical Hair; Un apertura per sbirciare; Discutono nelle assemblee; Cambia nelle declinazioni; nelle declinazioni latine e greche segue il gen. e il dat; Sono a legna nelle pizzerie; Le pale dei mura tori; Vi fu costruita la Grande mura glia; La Laguna con mura no; Il Kurosawa de I sette samura i; Illuminavano le sale dei castelli ; Si costruiscono in spiaggia: castelli di __; Film con Sergio castelli tto: Il talento del __; Due storici castelli di Versailles; Cerca nelle Definizioni