La definizione e la soluzione di: Pianta che provoca prurito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ORTICA

Significato/Curiosità : Pianta che provoca prurito

Scabbia solito non direttamente visibile, che si inocula sotto la pelle del soggetto colpito provocando un intenso prurito allergico. L'infestazione negli animali ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 gennaio 2022

Altre definizioni con pianta; provoca; prurito; pianta delle Malvacee; La compianta antropologa Magli; La vera pianta grassa; Una pianta che va in fumo; Può provoca rla uno sforzo; Lo provoca la febbre alta; Fa esplodere il provoca to; Il suo abuso può provoca re eccitazione; Possono causare prurito ; Un prurito causato da allergia... o da un erba; È causa di prurito ; Affetti da micosi che provoca prurito e alopecia; Cerca nelle Definizioni