La definizione e la soluzione di: Pesce simile all anguilla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MURENA

Significato/Curiosità : Pesce simile all anguilla

Electrophorus electricus (reindirizzamento da anguilla elettrica) L'anguilla elettrica (Electrophorus electricus, altre specie proposte), noto anche come elettroforo e in passato come gimnoto elettrico, è un Pesce elettrico ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 gennaio 2022

Altre definizioni con pesce; simile; anguilla; Il pesce più... sgusciarne; Un pesce come il palombo; Secondo un... cattivo proverbio, è come il pesce ; La... spia d un pesce cane; È simile allo zibellino; È simile alla quercia; È simile allo spiritual; È simile alla lana; anguilla che dà la scossa; Grossa anguilla ... natalizia; Lo è l'anguilla sott'aceto; Cerca nelle Definizioni