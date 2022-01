La definizione e la soluzione di: Penisola della Puglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SALENTO

Significato/Curiosità : Penisola della Puglia

Salento (reindirizzamento da Penisola salentina) parte integrante della Puglia. Successivamente dall'antico toponimo "Salentina" è stato tratto l'attuale nome della Penisola. La Penisola salentina, da un ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 gennaio 2022

