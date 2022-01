La definizione e la soluzione di: L Orsa Maggiore e Minore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TRIONI

Significato/Curiosità : L Orsa Maggiore e Minore

Orsa Minore Coordinate: 15h 00m 00s, +70° 00' 00? L'Orsa Minore (in latino Ursa Minor) è una costellazione del cielo settentrionale. È una delle 88 costellazioni moderne ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 gennaio 2022

Altre definizioni con orsa; maggiore; minore; Affannati per la corsa ; Aumento dei titoli di Borsa ; Un ammasso stellare nell orsa Maggiore; Un elemento della morsa ; Esce dal Lago maggiore ; Un ammasso stellare nell Orsa maggiore ; Una rinomata località sul lago maggiore ; Il serpente maggiore ; Quella minore è in Turchia; Antica città dell Asia minore che fii sede di due concili ecumenici; Antica regione dell Asia minore ; L apostolo, figlio di Alfeo, detto il minore ; Cerca nelle Definizioni