La definizione e la soluzione di: Nato nello stesso anno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COETANEO

Significato/Curiosità : Nato nello stesso anno

Un Renato cantautore; Ostinato; nato a Roubaix il 5 marzo 1949, l imprenditore francese è l uomo più ricco d Europa; Verbo da minatori; Lo ha snello il longilineo; Il vitigno per il Chianti e per il Brunello; Le vocali nello stretto; Con quella di agnello si fanno corde di violino; Lo è il fratello che ha stesso padre e diversa madre; Tre opere dello stesso ciclo; Abitano tutti nello stesso palazzo; L effetto del ripiegamento su se stesso; Hanno confini definiti; Le hanno tordi e colombi; Le hanno Lucy e Alice; Dodici in un anno