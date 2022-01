La definizione e la soluzione di: Narrazione di fatti eroici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : EPOS

Significato/Curiosità : Narrazione di fatti eroici

Romanzo (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) intreccio di ricerca storica e Narrazione fantastica, svolgendosi in un periodo storico ben definito e importante per lo svolgimento dei fatti. Romanzo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 gennaio 2022

