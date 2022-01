La definizione e la soluzione di: Ministero dell Università e della Ricerca sigla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : MUR

Significato/Curiosità : Ministero dell Universita e della Ricerca sigla

Ministero dell'università e della Ricerca Il Ministero dell'università e della Ricerca (MUR) è un dicastero del governo italiano. È preposto all'amministrazione dell'università e alla Ricerca scientifica ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 gennaio 2022

Altre definizioni con ministero; dell; università; della; ricerca; sigla; È il ministero degli Esteri degli Stati Uniti; La tutela il ministero della Salute; Il ministero di via XX Settembre: __ e finanze; La sede del ministero degli Affari Esteri; La nota dell a chiave di violino; Sorelle dell a madre oppure del padre; Cascame dell a trebbiatura; L acido dell a vita; Magna... all università ; L inizio dell università ; Lo Stato USA con la prestigiosa università di Yale; L ingresso dell università ; La nota della chiave di violino; Sorelle della madre oppure del padre; Cascame della trebbiatura; L acido della vita; E ricerca to dalla polizia; Il Will attore di La ricerca della felicita; ricerca to e non accessibile a tutti; Accertamento o ricerca eseguito da un controllore; sigla su auto militari; sigla della Croce Rossa; Lo emana il Presidente della Repubblica sigla ; La sigla della Polizia; Cerca nelle Definizioni