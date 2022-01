La definizione e la soluzione di: Lievi problemi di salute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MALANNI

Significato/Curiosità : Lievi problemi di salute

Non ha problemi di linea; Si occupa professionalmente di problemi dovuti a povertà e emarginazione; Riunione fissata per discutere determinati problemi ; A quella di condominio si discutono i problemi ; Dannosi per la salute ; Lo è la salute di ferro; Nociva alla salute ; La tutela il Ministero della salute ;