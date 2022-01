La definizione e la soluzione di: Si leggono sempre in viso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : IS

Significato/Curiosità : Si leggono sempre in viso

Pubblicità comportamentale smartwatch che leggono le emozioni" ^ Agenzia di Stampa Nazionale Prima Pagina News, 17 marzo 2015 "Allarme privacy con gli smartwatch che leggono le emozioni" ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 gennaio 2022

Altre definizioni con leggono; sempre; viso; leggono i nastri magnetici; L eleggono i cittadini; Si leggono in vita; Si leggono in aria; Mai e sempre all inizio; For_ = per sempre ; Hanno sempre ragione; È il rovescio di sempre ; Illumina il viso ; I contorni del viso ; La griglia nel viso re di cannocchiali; Zittite all improvviso ; Cerca nelle Definizioni