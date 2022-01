La definizione e la soluzione di: Dà inizio al gioco del tennis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BATTUTA

Sistema di punteggio nel tennis punteggio proveniva dal gioco francese jeu de paume (un gioco precursore del tennis che utilizzava la mano al posto della racchetta). Il campo tradizionale misurava ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 gennaio 2022

