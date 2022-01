La definizione e la soluzione di: Impavido, pronto a rischiare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TEMERARIO

Significato/Curiosità : Impavido, pronto a rischiare

Seconda guerra mondiale (categoria Collegamento interprogetto a Wikisource presente ma assente su Wikidata) mero peso numerico degli attaccanti portò a uno sfondamento del fronte finnico in Carelia, ma per non rischiare il completo isolamento diplomatico Stalin ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 gennaio 2022

