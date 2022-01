La definizione e la soluzione di: Grosso individuo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : OMONE

Significato/Curiosità : Grosso individuo

Roccia intrusiva processo di raffreddamento in parecchi casi ha permesso la formazione di grossi individui cristallini (fenocristalli) all'interno di una pasta di fondo a tessitura ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 gennaio 2022

Altre definizioni con grosso; individuo; grosso cervide; grosso vaso per l olio; grosso lano materasso da stendere per terra; Un grosso cioccolatino; Copia di un individuo ottenuta in laboratorio; individuo esclusivo nelle relazioni amorose; Un individuo che tiene molto alla sua privacy; Un individuo gigantesco; Cerca nelle Definizioni