La definizione e la soluzione di: Gancio per la pesca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : AMO

pesca a strascico La pesca a strascico è un metodo di pesca che consiste nel trainare attivamente una rete da pesca sul fondo del mare. La rete può essere trainata da una ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 gennaio 2022

Altre definizioni con gancio; pesca; Il gancio che chiude la cintura; Tirati da un gancio motorizzato; gancio da pesca; Il soprannome del gancio di Topolino; Le prime nella pesca ; Arnese da pesca tore; Il protagonista dell opera I pesca tori di perle; Ceste di vimini per la pesca ; Cerca nelle Definizioni