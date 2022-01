La definizione e la soluzione di: Divisioni amministrative come l Essex e il Suffolk. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CONTEE

Significato/Curiosità : Divisioni amministrative come l Essex e il Suffolk

Contee dell'Inghilterra (sezione Contee amministrative) il Lincolnshire, il Northamptonshire, il Suffolk, il Sussex e lo Yorkshire furono divisi ai fini amministrativi, seguendo le Divisioni storiche usate dai ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 gennaio 2022

