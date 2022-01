La definizione e la soluzione di: Dirlo vuol dire citarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : IO

Significato/Curiosità : Dirlo vuol dire citarsi

Storia di Nardò l'etimologia del nome all'illirico "NAR" che vuol dire proprio acqua. La città ha radici antichissime e forti testimonianze di ogni epoca, dalla preistoria in poi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 gennaio 2022

Altre definizioni con dirlo; vuol; dire; citarsi; Si cerca di esaudirlo ; Non sa dirlo l’indulgente; Certe volte spiace dirlo ; I Sardi possono dirlo per Andiamo!; Chi li frequenta vuol e laurearsi; Lo è la donna che vuol comandare; Il peggiore è quello che non vuol sentire; Batterlo vuol dire scappar; Fa dire ... pane al pane; L attore spagnolo che ha dire tto il film Pazzi in Alabama; Tendono a sbiadire ; Peter dire ttore d orchestra svizzero; Convincersi, capacitarsi ; Per esercitarsi vanno al poligono; Congratularsi, felicitarsi ; Cerca nelle Definizioni