La definizione e la soluzione di: Cavo atto a esercitare una trazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TIRANTE

Significato/Curiosità : Cavo atto a esercitare una trazione

