La definizione e la soluzione di: Attrezzi per discese sulla neve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SCI

Significato/Curiosità : Attrezzi per discese sulla neve

Sci (attrezzo) Uno sci è un attrezzo lungo e piatto indossato ai piedi per aiutare a scivolare sulla neve. In origine è nato per favorire gli spostamenti nelle regioni ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 gennaio 2022

