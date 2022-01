La definizione e la soluzione di: Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ACLI

Significato/Curiosità : Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani

Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (mitologia). Le Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani, più note con l'acronimo ACLI, sono un'associazione di promozione sociale italiana, fondata da ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 gennaio 2022

