Soluzione 3 lettere : SOS

Significato/Curiosità : Una richiesta di aiuto

Mayday (reindirizzamento da Mayday (richiesta di soccorso)) da parte di un'imbarcazione o di un velivolo, per indicare un'immediata necessità di aiuto. Il segnale internazionale di richiesta d'aiuto consiste nell'enunciazione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 gennaio 2022

Altre definizioni con richiesta; aiuto; Valutazione a richiesta ; La precisazione richiesta da chi non ha ben capito; È firmata dal popolo come richiesta al governo; richiesta perentoria e definitiva lat; Precipitarsi in aiuto ; Un aiuto per Teseo; Richiesta di aiuto ; L aiuto che danno... alcuni insegnanti;