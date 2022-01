La definizione e la soluzione di: Suffisso per sale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ITO

Significato/Curiosità : Suffisso per sale

sale sostituendo il Suffisso -idrico con il Suffisso -uro, il Suffisso -oso con il Suffisso -ito e il Suffisso -ico con il Suffisso -ato; alcuni esempi: acetati sono ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 gennaio 2022

