Soluzione 6 lettere : OMELIA

Significato/Curiosità : La spiegazione del Vangelo durante la Messa

Messa tridentina sostituito dal Tratto. Il Vangelo viene letto sulla parte sinistra dell'altare, detta lato del Vangelo, eccetto nella Messa solenne, nella quale viene ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 gennaio 2022

