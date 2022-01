La definizione e la soluzione di: Signor sulla busta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SIG

Significato/Curiosità : Signor sulla busta

Terzo segreto di Fátima 3 gennaio 1944 e consegnata in busta chiusa, sulla quale si legge: "Per ordine espresso di Nostra Signora questa busta può essere aperta nel 1960..." ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 gennaio 2022

Altre definizioni con signor; sulla; busta; L articolo per signor ine; Il signor e ai tempi di Dante e Petrarca; Opera di Donatello, di cui una copia è in Piazza della signor ia a Firenze; Alcune signor e ne hanno una vera... e una falsa; La quinta sulla scala; L 11 ha portato l uomo sulla Luna; Risalta sulla pelle; Collocare la baionetta sulla canna del fucile; Chiude la busta ; Si dice di una persona robusta e resistente; Tela robusta per vele; Persona grossa e robusta ; Cerca nelle Definizioni