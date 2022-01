La definizione e la soluzione di: La sede dell amministrazione comunale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MUNICIPIO

Significato/Curiosità : La sede dell amministrazione comunale

Comune (reindirizzamento da amministrazione comunale) non la sede dell'amministrazione, che è chiamata dal legislatore e dagli statuti dei singoli enti di volta in volta in modo diverso (casa comunale, residenza ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 gennaio 2022

