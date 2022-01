La definizione e la soluzione di: Le scuole che chiudono a tarda notte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SERALI

Significato/Curiosità : Le scuole che chiudono a tarda notte

Ondata di freddo del febbraio 2012 (sezione Le vittime) gennaio 2014). ^ Maltempo, pericolo ghiaccio all'Aquila. I sindaci chiudono le scuole, in Il Centro, 4 febbraio 2012. URL consultato il 10 febbraio 2012 ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 gennaio 2022

Altre definizioni con scuole; chiudono; tarda; notte; scuole pre-universitarie; L inizio delle scuole ; scuole per lavoratori; La tavola nera delle scuole ; Si chiudono per dormire; Racchiudono il polline; chiudono ... l Odissea; chiudono le bottiglie; Da tenera diventa tarda ; Le hanno oca e otarda ; È tarda a 90 anni; Difetta al ritarda tario; Vedono bene anche di notte ; Le temperature in genere raggiunte di notte ; Subito dopo stanotte ; Non lo e la notte di luna; Cerca nelle Definizioni