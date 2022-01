La definizione e la soluzione di: Risparmiata sino all avarizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LESINATA

Alessandro Magno Leonida incenso e mirra, pregandolo in tal modo di smettere con la sua avarizia. Plutarco, Vita di Alessandro, 25, 5. ^ Aristotele era imparentato con ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 gennaio 2022

Altre definizioni con risparmiata; sino; avarizia; Consumati con un sino nimo; Vero con un sino nimo; Errori, detto con un sino nimo; sino nimo di regalo; Odiosa avarizia ; Nota novella di Giovanni Verga sull'avarizia ; Cerca nelle Definizioni