La definizione e la soluzione di: Rendono grandi... i pranzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : GD

Significato/Curiosità : Rendono grandi... i pranzi

Minestra Per minestra s'intende un cibo che solitamente nei pasti (pranzi o cene) formali è servito dopo un antipasto; è una pietanza liquida (in brodo). Ciò ha ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 gennaio 2022

Altre definizioni con rendono; grandi; pranzi; Lo prendono i pedoni; rendono triplo il tipo; Prendono molti pesci; Attestati che rendono ... ragionieri; Andrea __: fra i grandi piloti di MotoGP; Dispositivi muniti di lenti d ingrandi mento; La città con la grandi osa basilica di Sant Antonio; La grandi osa statua di Rodi; Cambiano tranci in pranzi ; Si alternano ai pranzi ; Sontuosi come certi pranzi ; Fanno pranzi con i pani; Cerca nelle Definizioni