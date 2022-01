La definizione e la soluzione di: Regnò a Samaria dall 875 all 854 a.C. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ACAB

Significato/Curiosità : Regno a Samaria dall 875 all 854 a.C

Assiria (reindirizzamento da Regno assiro) Regno periodo Paleo-assiro (1950-1750 a.C. ca.); Medio Regno o periodo Medio-assiro (1365-932 a.C. ca.); Nuovo Regno o periodo Neo-assiro (911-612 a.C ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 gennaio 2022

