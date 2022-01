La definizione e la soluzione di: Le ragioni favorevoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : PRO

Significato/Curiosità : Le ragioni favorevoli

Reddito di base basic income, Ibis, Como-Pavia 2004, 13-18 ^ Un quadro completo delle ragioni favorevoli al reddito di base e delle più importanti obiezioni può essere trovato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 gennaio 2022

Altre definizioni con ragioni; favorevoli; Le precise ragioni per cui; Espatriati per ragioni politiche; Attestati che rendono... ragioni eri; Le ragioni che sostengo!; Mettere qualcuno in condizioni favorevoli ; Avverse, sfavorevoli ; Una catena di eventi con risultati favorevoli ; favorevoli , benevoli; Cerca nelle Definizioni