La definizione e la soluzione di: Quella di Verona è fra le meglio conservate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ARENA

Significato/Curiosità : Quella di Verona e fra le meglio conservate

Arena di Verona 45°26'20?N 10°59'40?E? / ?45.438889°N 10.994444°E45.438889; 10.994444 L'Arena di Verona è un anfiteatro romano situato nel centro storico di Verona, icona della ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 gennaio 2022

Altre definizioni con quella; verona; meglio; conservate; C è anche quella ... di finirla; E vasta quella Padana; È pregiata quella di Gragnano; quella inglese è tra i ferri; La regione con verona ; Abitano sia a Padova che a verona ; Gruppo di architetti che lavorarono al Duomo di Modena e alle Arche Scaligere, a verona ; Insalata violacea, c è quello di Treviso e verona ; Un rimedio alla meglio ; Una spiegazione che serve per meglio capire; Frase che sarebbe stato meglio ... non dire; Li precedono in meglio ; Alcune sue reliquie sono conservate a Venezia; Cilie­gie conservate sotto spirito; Cerca nelle Definizioni