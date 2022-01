La definizione e la soluzione di: Porre sotto la propria esclusiva influenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : MONOPOLIZZARE

Significato/Curiosità : Porre sotto la propria esclusiva influenza

Carl Gustav Jung (sezione influenza del pensiero di Jung in letteratura) archetipiche (inconsce) della propria personalità : solo affrontandole egli potrà dilatare maggiormente la propria coscienza. Esse sono "la Persona", "l'Ombra", ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 gennaio 2022

Altre definizioni con porre; sotto; propria; esclusiva; influenza; Libertà di giudicare o di disporre ; Fu convocato per porre fine allo Scisma d Occidente; Mobile in cui riporre i romanzi; Fregio a forma di rosa da apporre sul petto; sotto la __ la capra crepa; Il Lanka posto sotto l India; Onde elettriche che si producono per induzione in masse metalliche sotto poste a campi magnetici variabili; Le uova sotto la chioccia; Si lavano in casa propria ; Ogni debitore garantisce la propria ; La luminosità propria degli occhi dei felini; Un test per essere ammesso alla prova vera e propria ; Basati esclusiva mente su supposizioni; La class più esclusiva ; Dare l'esclusiva responsabilità a qualcuno; Animali che si cibano esclusiva mente di vegetali; La zona d influenza del vescovo; L influenza esercitata su decisioni altrui facendo valere il proprio prestigio; Un settore d influenza ; Un settore d influenza ;